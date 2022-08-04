Російські війська обстріляли Нікополь, Харків та Миколаїв: що відомо про наслідки

Кожен день рашисти обстрілюють мирні міста та селища України.

Як повідомляє Валентин Резниченко, на Дніпропетровщиші напружена ніч тривог і обстрілів.

Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з «Градів». Попередньо, люди не постраждали.

Один будинок знищено, майже 50 — пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали.

Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.

У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більш ніж 3 000 нікопольців. На місці працюють аварійні бригади електриків.

У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Карпівську та Широківську громади. У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу — лікується удома.

Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти до Немишлянського району міста, в адміністративну будівлю. На щастя без потерпілих, без пожежі.



За повідомленнями Миколаївського міського голови, близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста. Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу.

Були прильоти і в Запоріжжі. Як повідомляють в Запорізькій міськраді, сьогодні, біля 3.30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицям одного з районів міста. Зафіксовано два «прильоти». Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків.

На щастя, серед людей жертв немає.

Вчора «ФАКТИ» писали про затримання тих, хто корегує ворожий вогонь. Цим істотам не може бути прощення.

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