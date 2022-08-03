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Події

Рашисти знову вдарили ракетами по Дніпропетровщині: є поранений

17:36 3 серпня 2022
Уламок ракети

Російські окупанти 3 серпня вдруге за день накрили вогнем Дніпропетровщину — обстрілу з РСЗР «Ураган» після 15:00 зазнав багатостраждальний Зеленодольський район.

Про те, що сталося, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, зазначивши, що під час обстрілу було поранено 73-річного чоловіка. Він був госпіталізований.

Постраждали два населені пункти — Мар'їнське та Велика Костромка — там пошкоджено кілька десятків приватних будинків.

«На місці працюють спеціалісти — з'ясовують масштаби руйнувань», — поінформував голова ОВА.

Нагадаємо, регулярних обстрілів в ці дні зазнають також Миколаїв і Харків, причому рашисти все частіше застосовують важкі смертоносні ракети «С-300», що збільшує масштаби руйнувань цивільного сектору.

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