Підозрюють, що ДРГ: на Київщині у лісі затримали групу чоловіків

На Київщині в лісі затримали групу чоловіків, які не могли пояснити, чому вони тут опинилися. У правоохоронців виникла підозра, що це ДРГ, передає Telegram-канал «Старком ЗСУ».

Повідомляється, що спеціальний підрозділ, прочісуючи ліс у Бучацькому районі щодо можливих диверсійно-розвідувальних груп росіян, натрапив на групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у чагарниках. Усі чоловіки були з якимись речами.

Порушників затримали й передали співробітникам СБУ для з'ясування всіх обставин та їхніх намірів.

Нагадаємо, на Сумщині днями затримали двох російських агентів, які збирали інформацію про розміщення ЗСУ та загонів тероборони в області.

Раніше на Сумщині у бою з диверсантами, які намагалися прорватися через кордон, загинув український прикордонник.

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