Підозрюють, що ДРГ: на Київщині у лісі затримали групу чоловіків
На Київщині в лісі затримали групу чоловіків, які не могли пояснити, чому вони тут опинилися. У правоохоронців виникла підозра, що це ДРГ, передає Telegram-канал «Старком ЗСУ».
Повідомляється, що спеціальний підрозділ, прочісуючи ліс у Бучацькому районі щодо можливих диверсійно-розвідувальних груп росіян, натрапив на групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у чагарниках. Усі чоловіки були з якимись речами.
Порушників затримали й передали співробітникам СБУ для з'ясування всіх обставин та їхніх намірів.
Нагадаємо, на Сумщині днями затримали двох російських агентів, які збирали інформацію про розміщення ЗСУ та загонів тероборони в області.
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