38.27 / 39.53 38.55 / 39.97
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Підозрюють, що ДРГ: на Київщині у лісі затримали групу чоловіків

12:13 4 серпня 2022
ДРГ

На Київщині в лісі затримали групу чоловіків, які не могли пояснити, чому вони тут опинилися. У правоохоронців виникла підозра, що це ДРГ, передає Telegram-канал «Старком ЗСУ».

Повідомляється, що спеціальний підрозділ, прочісуючи ліс у Бучацькому районі щодо можливих диверсійно-розвідувальних груп росіян, натрапив на групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у чагарниках. Усі чоловіки були з якимись речами.

Порушників затримали й передали співробітникам СБУ для з'ясування всіх обставин та їхніх намірів.

Нагадаємо, на Сумщині днями затримали двох російських агентів, які збирали інформацію про розміщення ЗСУ та загонів тероборони в області.

Раніше на Сумщині у бою з диверсантами, які намагалися прорватися через кордон, загинув український прикордонник.

1003

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник газу

Потрібно встигнути до 5-го числа: у «Нафтогазі» попередили про наслідки українців, які не передадуть показання лічильників

Урожай огірків

Достатньо 1 таблетки, і огірки почнуть плодоносити рясно без зупинки: як правильно приготувати підживлення

ДРГ

Підозрюють, що ДРГ: на Київщині у лісі затримали групу чоловіків

Ротару

Ротару зараз дуже непросто: стало відомо, де Софія Михайлівна має намір купити новий будинок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту