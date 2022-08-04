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Україна

ЗСУ звільнили два села на Донеччині та Харківщині

16:38 4 серпня 2022
військові

Попри постійний вогонь та атаки російських загарбників на Донецькому напрямку, цього тижня українські військові звільнили два села — Мазанівку у Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку — в Ізюмському районі Харківської області.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Протягом тижня наші війська покращили тактичне становище і просунулися у глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населені пункти — Мазанівка та Дмитрівка», — сказав військовий.

Громов також додав, що ЗСУ довелося залишити свої позиції в районі шахти Бутівка на околиці Донецька, які українські військові тримали з 2014 року, та перейти до оборони на південь від Авдіївки.

Російські війська масованим застосуванням артилерії також витіснили ЗСУ у районі Бахмута. Збройні сили змушені були покинути Семигір'я та перейти до оборони на східних околицях Кодеми.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині. Загинули 8 людей, 4 отримали поранення, серед поранених троє дітей.

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