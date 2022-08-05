Ворог намагався наступати на Донбасі: ЗСУ відбили атаки на Бахмут і Соледар, під Авдіївкою бої тривають, — Гештаб

З початком 163-ї доби героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню триває наступальна операція ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямах. Загарбники намагаються створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширивши підконтрольну ним територію на західній околиці міста Донецька. Однак, як повідомляють у Генеральному штабі, наразі ЗСУ відбиває усі атаки.

Одночасно на Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріл військової та цивільної інфраструктури неподалік Яківлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара, а на Авдіївському — тривали обстріли з артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченка, Володимирівки. та Красногорівка. Наступальні ворожі дії там продовжуються.

На Харківському напрямку ворог теж здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах самого Харкова, Борщової, Коробочкиного, Великих Проходів, Руських Тишків, Старого Салтова, Циркунів, Мосьпанового та Безруків.

У той же час аналітики Інституту вивчення війни зі США вважають, що завдяки тому, що росіяни були змушені відвести війська зі Слов'янського напрямку, ЗСУ зробили спробу повернути свої позиції на південному заході від Ізюму, а також на північному заході від Слов'янська. Згідно з останніми даними, українські захисники змогли зміцнитися десь за 15 кілометрів від Ізюма. Також під контроль ЗСУ перейшли Мазанівка та Дмитрівка поряд зі Слов'янськом.

Втім, за іншими напрямками на Донбасі росіяни продовжують бути активнішими. Регулярно наносяться ракетні, артилерійські та авіаційні удари по Сіверську, найближчих селах, продовжується просування до Бахмута. На жаль, ЗСУ були змушені залишити свої позиції у Доломітному та Семигір'ї (поряд із Бахмутом). Також активні бої відбуваються поряд із Соледаром.

Не менш «гарячою» залишається і ситуація у напрямку до Пісків поблизу Донецька. російські війська спробували зробити наступ у цьому районі, проте успіхом він не увінчався, незважаючи на заяви пропагандистських джерел. Також гаряче поряд з Мар'їнкою та Авдіївкою.

Нагадаємо, напередодні підрозділи армії рф намагалися прорвати оборону неподалік Мар'їнки, але зазнали втрат і відійшли.

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