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Україна

Не врятують ані кордони, ані час, ані стіни: Зеленський про неминучу відплату вбивцям, які знущаються з українців

8:11 30 липня 2022
Зеленський

Усі російські окупанти, які причетні до знущань з українців, обов'язково понесуть справедливе покарання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 156-го дня широкомасштабного вторгнення.

«Кожен окупант, який знущається з українців, який катує і вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх не притягнуть до відповідальності, що вони десь сховаються, нехай знають: вони відповідатимуть у будь-якому разі. Географія, час, кордони та стіни не зупинять справедливої відплати», — сказав глава української держави.

Володимир Зеленський упевнений, що має бути чітке юридичне визнання росії державою-терористом. «росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у сьогоднішньому світі. Це факт» , — зазначив він.

Одним із доказів цього факту є удар рашистів по Оленівці — це свідомий військовий злочин росіян, свідоме масове вбивство українських військовополонених.

Зеленський розповів, що під час виходу захисників «Азовсталі» ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров'я українських воїнів.

«ЗСУ, СБУ, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН, Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників „Азовсталі“. Підтримую цю заяву. Зараз гаранти мають реагувати. Маємо захистити життя сотень українських військовополонених» , — наголосив він.

Нагадаємо, росіяни 29 липня влаштували теракт у колонії № 120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували у полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 отримали поранення.

Фото Офісу президента

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