Залишилися без стажу, і можуть втратити виплати: міністр розповіла про тривожну ситуацію навколо однієї з груп пенсіонерів

Наразі на тимчасово окупованих територіях знаходяться близько 3 млн. пенсіонерів.

Такими цифрами поділилася в інтерв'ю голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

«З 2014 року там перебувало 1 млн 277 тис. пенсіонерів, з них 1 млн 160 тис. перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію та підтвердили свій статус, а 117 тис. людей не зверталися, і ми не знаємо, що з ними». З урахуванням нових окупованих територій таких пенсіонерів близько 3 млн.", — сказала Жолнович.

Але найбільш тривожною є ситуація з тими пенсіонерами, які не «перепризначилися» — за всі вісім років російської окупації страховий стаж їм не нараховувався, навіть якщо люди працювали на якихось підприємствах.

«Поки вони не платять ЄСВ, їхній страховий стаж не зараховуватиметься у жодному вигляді», — сказала міністр Жолнович.

Що ж до верифікації пенсійних виплат на новостворених окупованих територіях, міністр зазначила, що якимось чином зв'язок підтримується, і якщо є інформація про смерть людини, Пенсійний фонд припиняє виплати.

«І якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів по банку немає, ми зупиняємо нарахування. Саме зупиняємо, тому що ми не знаємо, чи може та людина зняти ці гроші, чи з нею вже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж таки резюмуємо, що люди живі», — додала вона.

Також міністр наголосила, що якщо нарахування пенсії було припинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» оголосила про припинення діяльності на окупованій Херсонщині, відповідно, отримувати пенсію звичним для себе способом багато мешканців регіону не можуть.

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