У морі лише медузи: у мережі показали порожні курорти Арабатської стрілки

На одному з найвідоміших українських курортів — Арабатській стрілці — цього літа безлюдно.

Якщо раніше тут відпочивали мільйони туристів, то у липні та серпні воєнного 2022 року майже всі заклади закриті, на пляжах бувають лише місцеві рибалки та одиниці відпочивальників, пише РБК-Україна, посилаючись на джерела з-поміж місцевих жителів.



Херсонці намагаються виїхати з території окупованої області. Туристи приїжджають, коли довкола населених пунктів зростають обстріли.

На пляжах чисто та тихо. Бази відпочинку навіть не розвертали навіси від сонця та не встановлювали парасольки. Одиниці відпочивальників засмагають та купаються. Як і раніше, у морі багато медуз. На їхню навалу тепер особливо нема кому скаржитися.

Схожа ситуація у всіх селищах на косі — Стрілковому, Генгірці, Щасливцевому, а також у самому Генічеську.

Житло тут зараз дешеве, але охочих приїхати на відпочинок практично немає. У Генічеську люди часто чують звуки вибухів та стрілянини, видно російську авіацію.

Будинки місцевих мешканців на косі поступово пустіють.

«Люди виїжджають. Навіть ті, хто спочатку хотів залишитися, поступово „витікають“. Хтось вирушає до Криму та росії, інші роблять коло — через Крим, росію, Європу, щоб потрапити назад до України. Хтось їде на Арабатську Стрілку через фронт», — розповів один з місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупанти стягують війська та техніку до Херсонської області. Експерти вважають, що росіяни готують наступ на півдні.

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