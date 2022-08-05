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Світ

У США оголошено надзвичайну ситуацію через спалах мавпячої віспи

11:52 5 серпня 2022
Пробірка з тестом на мавпячу віспу

У четвер, 4 серпня, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила в країні надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Причиною став спалах мавпячої віспи, заявив міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Хав'єр Бесерра.

«Ми готові вивести заходи реагування на вірус на новий рівень і закликаємо кожного американця серйозно ставитися до віспи мавп», — наголосив він.

До цього мавпяча віспа змусила ввести режим НС у штатах Нью-Йорк, Каліфорнія та Іллінойс. Режим НС на федеральному рівні дозволить уряду залучити додаткове фінансування та фахівців до боротьби з хворобою.

На цей час у США зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання на мавпячу віспу у світі. За даними федеральних Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у країні зафіксовано близько 7 тисяч таких пацієнтів.

Нагадаємо, у липні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я на міжнародному рівні. Тоді було виявлено понад 16 тисяч пацієнтів у 75 країнах світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, які нові важливі дані про цю хворобу отримали в результаті досліджень португальські та британські вчені. Найчастіше мавпячою віспою заражаються чоловіки, які займаються одностатевим сексом. Однак заразитися можна за будь-якого близького фізичного контакту, а не тільки під час статевого акту.

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