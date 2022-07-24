ВООЗ надав епідемії віспи мавп найвищий рівень небезпеки

У суботу, 23 липня, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив спалах віспи мавп у світі «надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я». Спалах цього захворювання несе ризики у всьому світі. Такого висновку дійшов надзвичайний комітет ВООЗ на своєму засіданні.

За даними організації, на цей час кількість випадків зараження віспою мавп перевищила 16 тисяч. Місяць тому було лише 3 тисячі випадків. Інфіковані виявлено у 75 країнах світу. П'ятеро з них померли. Більшість заражень зафіксовано в Європі та Америці, переважно серед чоловіків.

Надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я світового масштабу є найвищим ступенем небезпеки, яку ВООЗ може надати епідемії або пандемії.

Гебреїсус пояснив на пресконференції, що рішення оголосити такий рівень небезпеки ВООЗ приймає за п'ятьма критеріями. Один із них — швидкість поширення вірусу. Вірус мавпячої віспи швидко поширився країнами, де його раніше ніколи не було.

Ризик зараження віспою мавп у різних регіонах планети поки що помірний. Лише у Європі ВООЗ оцінює його як високий.

«Існує явний ризик подальшого поширення вірусу по різних країнах, хоча небезпека того, що він стане причиною порушення міжнародного сполучення, ми оцінюємо як низьку», — додав Гебреїсус.

ВООЗ розробила чотири набори рекомендацій щодо боротьби з вірусом для чотирьох категорій країн залежно від того, скільки у них випадків, і як швидко поширюється вірус. Урядам рекомендується скоординувати заходи, щоб захистити вразливі групи громадян та зупинити поширення захворювання.

Ось як звучать рекомендації ВООЗ: виходити на зв'язок із групами, де підтверджено захворювання, посилити епідеміологічний нагляд та заходи громадської охорони здоров'я, підвищити профілактику та контроль інфекцій у лікарнях, прискорити дослідження у сфері використання вакцин, терапевтичних та інших засобів.

Крім того, ВООЗ закликає змінити підхід щодо так званих «забутих хвороб», до яких належить віспа мавп. Йдеться про захворювання, які протягом десятиліть циркулювали у певних регіонах, не виходячи за їхні межі. Щодо мавпячої віспи це були кілька країн Африки. На такі хвороби не звертають уваги з погляду досліджень та фінансування.

Вірус мавпячої віспи близький до вірусу чорної віспи, але не такий заразливий і смертельний. Захворювання, що викликається ним, протікає приблизно як вітрянка. Симптоми проходять самі собою через кілька тижнів. Водночас під час деяких спалахів епідемії у Західній Африці кількість смертей досягала 10%.

Першими симптомами мавпячої віспи є підвищена температура, головний біль, біль у спині. Такі симптоми характерні для багатьох інших хвороб.

Пацієнтів лікують або вакциною від чорної віспи, або противірусними препаратами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що восени нова хвиля ковіда може знову закрити Європу. Число випадків зараження штамом «Омікрон» зростає у всьому світі.

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