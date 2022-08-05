Великого концерту не буде: стало відомо, як Софія Ротару відзначить 75-річчя

У неділю, 7 серпня, народна артистка України Софія Ротару відзначатиме 75-річчя.

У минулі часи вже б закінчувалася підготовка до грандіозного свята. Але цього військового року ювілей пройде скромно у родинному колі.

«Цей ювілей, швидше за все, буде у родинному колі, з друзями та родичами. Жодних концертів не буде, просто домашній ювілей», — поділився з порталом Day.ru колишній продюсер зірки та тезка путінського міністра Сергій Лавров.

За його словами, 60-річчя легенда естради зустрічала на сцені Кремля. Далі всенародно улюблену співачку вшановували у Баку на фестивалі «Жара», де зірковій ювілярці було присвячено цілий день.

Але після нападу кремлівського диктатора путіна на Україну та великою кількістю викликаних війною жертв Софія Михайлівна не з'являється на публіці, хоч і займає позицію справжньої патріотки України.

Відомо, що Ротару після 24 лютого виїхала до США. Найближчим часом співачка планує влаштуватися за кордоном. Вона хоче придбати нерухомість у Європі — в Італії чи Болгарії.

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