Ротару зараз дуже непросто: стало відомо, де Софія Михайлівна має намір купити новий будинок

Співачка Софія Ротару, яка після початку війни в Україні поїхала до США, перестала виходити у світ та лише зрідка публікує дописи у соціальних мережах. Численні шанувальники таланту Ротару хвилюються та запитують про неї.



Про те, що відбувається з улюбленицею публіки, ресурсу «Про зірок» розповіла переможниця російської «Битви екстрасенсів» Кажетта Ахметжанова.



За словами провидиці, у Ротару зараз важкий час. У неї дуже болить душа через те, що відбувається.



«Софія Михайлівна проживає не найкращий період у житті. Вона дуже переживає за ситуацію, що склалася у світі. Її атакують і журналісти, і політики. Усі її мучать. Але вона прийняла чітку позицію: треба мовчати й перечекати час», — сказала Ахметжанова (не розкривши джерело інформації).



За словами Кажетти, Софія Михайлівна найближчим часом планує влаштуватися за кордоном. Артистка вибирає місце, де придбати нерухомість. У пріоритеті має Італію та Болгарію.



«Вибравши будинок за кордоном, співачка займеться ремонтом. Вона замовить дизайнерам проєкт та вноситиме сама корективи. Це допоможе їй переключитися», — вважає Ахметжанова.



Провидиця впевнена, що незабаром Ротару знову захоче співати та жити повноцінним життям. У неї ще є для цього здоров'я та дуже багато життєвої та творчої енергії.

Нагадаємо, нещодавно до скандалу потрапили онук та син Ротару. Руслан та Анатолій Євдокименко намагалися нелегально залишити Україну через Молдову. Їх затримали.



Пізніше молодший Євдокименко опублікував у соцмережі фото Парижа. Схоже, Анатолію вдалося виїхати з України.

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