Український супертяж на прізвисько Халк проведе бій з екссуперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі: відомі дата та місце

У суботу, 13 серпня, на рингу клубу ECB Boxgym у Гамбурзі (Німеччина) пройде вечір боксу за участю двох українських суперважковаговиків (понад 90,67 кг) — Ігоря Шевадзуцького та Віктора Вихриста, який скасував у травні бій з німцем Тоні Тессом через травму, повідомляє BoxRec. Нагадаємо, що боксерське шоу в Німеччині мало відбутися ще 26 лютого, але було скасоване через вторгнення росії на нашу землю.

Опонентом 32-річного боксера з Кривого Рога Шевадзуцького на прізвисько Халк (9 перемог, 8 з них — нокаутом) стане колишній претендент на титул WBC 42-річний американець Кевін Джонсон (35 перемог, 19 з них — нокаутом, 19 поразок), у послужному списку якого значаться бої (нехай і програні) проти таких зірок світового боксу, як Віталій Кличко, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі. До речі, у 2009 році Джонсон став першим бійцем, який вистояв проти Кличка-старшого усі 12 раундів.

Що ж до Вихриста (9 перемог, 7 з них — нокаутом), то суперником 30-річного боксера на прізвисько Фауст у 8-раундовому поєдинку в Гамбурзі буде досвідчений боснієць, 45-річний Аднан Редзович (22 перемоги, 10 з них — нокаутом, 6 поразок). До речі, у попередньому поєдинку у січні 2022-го Вихрист достроково переміг грузина Яго Кіладзе, хоча при цьому сам двічі побував у нокдауні.

Віктор Вихрист

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктор Вихрист за три раунди побив американця Майка Маршалла в андеркарді бою Фьюрі — Уайлдер.

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