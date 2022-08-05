Прості радощі життя: Юрій Ткач із донькою повеселилися під зливою

Відомий комік, актор Студії «Квартал 95» Юрій Ткач, який показав зворушливі кадри першої зустрічі із сім'єю після тривалої розлуки, поділився атмосферним фото із донькою Лізою. Під час чергової зустрічі, вони насолоджувалися часом, проведеним разом, пустували під дощем і фіксували радісні моменти, незважаючи на війну.

Дружина Ткача Вікторія показала кумедне фото дочки та тата.

«Вона кайфує, коли він поруч», — написала вона під світлиною.

Також вона опублікувала відео як Ліза танцює під дощем під пісню Світлани Тарабарової.

Нагадаємо, Вікторія з донькою повернулася до України, вони зупинилися у Дніпрі. Дружина гумориста розповіла, як рятувала Лізу від ворожого обстрілу.

А Юрій Ткач опікується волонтерством, виступає перед нашими захисниками, бере участь у благодійних концертах.

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