В Одесі зловили на хабарі чиновників: вимагали 200 тисяч на місяць — щоб «не помічати» надлишки пального

Двох чиновників Одеської філії «Укрзалізниці» викрито на отриманні 200 тисяч гривень хабаря. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



За даними слідства, чиновники самі були відповідальними за виконання заходів щодо запобігання економічним правопорушенням на залізниці.

Вони налагодили незаконну схему та вимагали від співробітників виробничого підрозділу філії гроші за те, що «закриватимуть очі», коли виявлять надлишки дизельного пального.

Щомісячна сума хабаря складала 100 тисяч гривень. Крім того, вони підбурювали керівництво виробничого підрозділу до розкрадання товарно-матеріальних цінностей.



Правоохоронці викрили їх безпосередньо під час отримання чергового траншу 200 тисяч гривень.



На даний час вирішуються питання обрання запобіжного заходу та усунення від займаних посад.

Нагадаємо, у Києві затримали колишнього народного депутата України, який вимагав хабар у 10 тисяч доларів за вплив на ухвалення рішення суддями.



А на Львівщині затримано високопосадовця, який вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за передачу автобуса для ЗСУ.



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