Трагедія у Дніпрі: два студенти випали з 9-го поверху гуртожитку, один з них загинув на місці

У Дніпрі, де нещодавно застрелився слідчий поліції, два студенти випали з 9 поверху гуртожитку, повідомляє «Дніпро Оперативний».

Стався нещасний випадок на вулиці Набережній Перемоги у гуртожитку Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту.

За попередньою інформацією, студенти сперлися на залізний парапет балкона, який не витримав ваги молодих людей.

22-річний хлопець разом зі своїм 20-річним другом випав з 9 поверху будівлі. Один студент загинув на місці, інший потрапив до лікарні.

У деталях пригоди розбираються співробітники поліції.

Раніше схожа трагедія сталась під Одесою.

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