Окупанти вдень обстріляли Миколаїв: є загиблі і понад 10 поранених (відео)

Вдень у п'ятницю, 5 серпня, російські фашисти знову обстріляли Миколаїв. Обстріл провадився з боку Херсона. Внаслідок атаки багато поранених, у тому числі 13-річний хлопчик, є загиблі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вже понад 10 поранених тільки в одному місці після обстрілу вдень, є загиблі, бригади ще працюють", - повідомив він.

У місті почалася сильна пожежа.

За словами голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої, сьогодні по обіді окупанти з боку Херсона знову обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва.

«На жаль, є постраждалі, зокрема 13-річний підліток. Медики працюють на місці», — додала вона.

За даними мера Миколаєва Олександра Сенкевича, площа враження після обстрілу є дуже великою.

"Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування та жертви", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня Миколаїв тричі зазнав ворожих обстрілів. Окупанти били з РСЗВ та артилерії. Під удар потрапив Корабельний район.

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