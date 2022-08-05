38.55 / 39.72 38.82 / 40.22
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Киян попередили про необхідність надати до кінця місяця показники щодо гарячої та холодної води: що робити тим, хто виїхав з міста

19:34 5 серпня 2022
лічильники

Мешканці Києва мають до кінця місяця надати показники лічильників гарячої та холодної води. Тим, хто виїхав зі столиці, також нараховуватимуться платіжки. Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Зазначається, що показання лічильників мають бути представлені з 5 числа до останнього дня місяця. Вимога стосується також і тих жителів столиці, які мають бойлери, навіть якщо дані не змінюються.

Такий крок пояснюється необхідністю для комунальників коректно нараховувати платежі за тепло, гаряче та централізоване водопостачання.

Після того, як споживачі нададуть коректні показники, комунальники зроблять перерахунок.

Читайте також: Перевірка лічильників води та газу в умовах війни: у Кабміні ухвалили важливе рішення

Киянам, які вимушено залишили місто під час активної фази бойових дій, нараховуватимуть платіжки навіть без свідчень лічильників. Розрахунки проведуть на підставі даних попередніх періодів за середнім обсягом.

Передати дані лічильників та отримати консультацію у «Центрі комунального сервісу» можна кількома способами:

- в особистому кабінеті;
- за телефоном (044) 247−40−40 — для консультацій та передачі показань;
- за телефоном 800 404 407 — безкоштовна телефонна лінія для передачі показань лічильників з мобільного;
- за 10 стаціонарними телефонами та іншими дистанційними каналами комунікації за посиланням https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/.

Нагадаємо, в Україні з наступного року очікується підвищення тарифів на комунальні послуги.

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Урожай огірків

Достатньо 1 таблетки, і огірки почнуть плодоносити рясно без зупинки: як правильно приготувати підживлення

Пугачова та Галкін

У росії скоро не чекайте: Пугачова почала влаштовувати своїх дітей до школи в Латвії

Сузір&#39;я Діви

На Дів чекає додатковий дохід, а на Стрільців — вигідна пропозиція: гороскоп на 5 серпня від Ірини Богдан

Ротару

Великого концерту не буде: стало відомо, як Софія Ротару відзначить 75-річчя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту