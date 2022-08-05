Киян попередили про необхідність надати до кінця місяця показники щодо гарячої та холодної води: що робити тим, хто виїхав з міста

Мешканці Києва мають до кінця місяця надати показники лічильників гарячої та холодної води. Тим, хто виїхав зі столиці, також нараховуватимуться платіжки. Про це йдеться на офіційному порталі Києва.



Зазначається, що показання лічильників мають бути представлені з 5 числа до останнього дня місяця. Вимога стосується також і тих жителів столиці, які мають бойлери, навіть якщо дані не змінюються.



Такий крок пояснюється необхідністю для комунальників коректно нараховувати платежі за тепло, гаряче та централізоване водопостачання.

Після того, як споживачі нададуть коректні показники, комунальники зроблять перерахунок.

Киянам, які вимушено залишили місто під час активної фази бойових дій, нараховуватимуть платіжки навіть без свідчень лічильників. Розрахунки проведуть на підставі даних попередніх періодів за середнім обсягом.



Передати дані лічильників та отримати консультацію у «Центрі комунального сервісу» можна кількома способами:



- в особистому кабінеті;

- за телефоном (044) 247−40−40 — для консультацій та передачі показань;

- за телефоном 800 404 407 — безкоштовна телефонна лінія для передачі показань лічильників з мобільного;

- за 10 стаціонарними телефонами та іншими дистанційними каналами комунікації за посиланням https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/.

Нагадаємо, в Україні з наступного року очікується підвищення тарифів на комунальні послуги.

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