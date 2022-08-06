«Дуже небезпечний день»: таролог розповіла, чому 6 серпня слід уникати конфліктів та брехні

6 серпня, за словами українського таролога Катерини Полянської, яка веде свій паблік «Луна и магия», - один з найнебезпечніших у місячному календарі, він відрізняється дуже активною енергетикою.

— Символ дня — кажан, вважається важким, називається в місячному календарі сатанинським днем, — розповідає Катерина Полянська. — Цієї доби загострюються негативні та темні сторони людини, активізуються низовинні потреби. Сьогодні можна посіяти зерна далекосяжних конфліктів. Цієї доби складно стримувати такі емоції, як злість, лють, гнів. Важливо обмежити свої контакти з незнайомими людьми, а також з тими, хто вам неприємний.

Цю добу називають кармічною, тому що все, що відбувається з вами в цей день, має у своїй основі попередні дії. Якщо раніше ви намагалися не помічати якоїсь проблеми, то саме сьогодні проблема покаже себе у всій красі. Не відкладайте справи й не сподівайтеся, що все вирішиться саме по собі. Намагайтеся змінити свої підходи та погляди на життя.

Таролог додає — дев’ятий місячний день сповнений творчої активності:

— Вас можуть відвідати нові, передові та несподівані ідеї. Добре займатися малюванням або співом. Окрім творчості цей день вдалий для самоосвіти.

Фото: pixabay.com

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