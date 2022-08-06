Дівам важливо уникати темряви, а Водоліям включити чарівність: життя п’яти знаків зодіаку кардинально зміниться

Раніше ми публікували гороскоп на місяць, але тим, хто цікавиться цією сферою, важливі прогнози астрологів на кожен день. Отже, на 6 серпня астрологи прогнозують.

Овнам зірки обіцяють, що відтепер їх переповнюватиме почуття ніжності та любові. Нові плани — отже потрібна активність, широке коло знайомств, нові ділові контакти. Потрібно розподілити свої сили так, щоби їх вистачило надовго. І не проґавте щасливий випадок — він представиться і ваше становище покращиться.

Для Тельців це активний і сприятливий день для придбання нерухомості та укладання угод. Варто активно шукати нові джерела заробітку, але — будьте уважні — можуть бути сумнівні пропозиції. Зосередьтеся на роботі — на вас чекає успіх.

Хороший час для Близнюків. Вони зможуть навести лад у паперах, справах, а також розпочати ремонт. Нарешті в сім'ї встановиться мир та злагода, відновляться перервані дружні стосунки.

Раків сьогодні чекає успіх, але за умови, що вони працюватимуть у команді. Планети Ракам сприяють, а тому дозволять блиснути талантами.

Для Левів ситуація буде дещо напруженою, можлива навіть випадкова травма чи хвороба, які можуть перешкодити виконанню намічених справ. Сьогодні потрібно бути гранично обережними у стосунках із партнерами. Краще не виявляти зайвих амбіцій.

Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати Дів. Тому для них важлива обережність, розважливість, помірність. Уникайте сьогодні нових знайомств і галасливих компаній та темряви. Займіться домашніми клопотами.

Терези. Сьогодні можливі помилки, прорахунки, непорозуміння, конфлікти у спілкуванні з оточуючими, незгода та розбрат із будь-якого приводу. Однак до серйозних сварок дійти не повинно. Не засмучуйтесь, якщо день може здатися вам нелегким.

Скорпіонам рекомендується бути уважними та обачними у справах. Не будьте категоричними, глузливими, балакучими. Відкладіть ухвалення важливих рішень. Остерігайтеся стороннього впливу: нове знайомство може зіграти у житті негативну роль.

Для Стрільців девіз дня — працьовитість, завзятість у досягненні мети. Можливе заступництво впливової особи, яка дозволить створити стартовий майданчик для фінансового зльоту. Зверніть увагу на власне здоров'я.

Козеріг. Це день випробувань та перевірки на стійкість. Переможцям зірки обіцяють кар'єрне зростання чи фінансовий успіх. В особистому житті спробуйте пробачити образи.

Водоліям день принесе успіх. Підвищиться працездатність та зросте особиста чарівність Водоліїв, сила переконання. Тому з'являться можливості для намічених цілей.

Рибам слід зайнятися фізичними навантаженнями, активно відпочити на природі. А ось активність у комерційній діяльності спричинить фінансові втрати.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що серпень для нашої країни буде складним. І про те, що астролог Влад Росс проаналізував дату відкриття мосту через Керченську протоку з росії до окупованої нею Криму спрогнозував руйнування шляхопроводу і пояснив, чому це станеться.

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