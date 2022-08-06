Потужна магнітна буря у серпні: коли очікувати та як уникнути проблем зі здоров’ям

У серпні 2022 року очікується кілька магнітних бурь, до яких метеочутливим людям краще підготуватися заздалегідь.

Перша магнітна буря місяця розпочалася наприкінці липня і має закінчитися 6 серпня. Ця буря буде доволі потужною.

Вчені кажуть, що вона може виводити з роботи деякі функції роботи супутників, повідомляє Space Weather Prediction Center.

Наступна магнітна буря (середньої інтенсивності) настане 11 серпня і триватиме до 12 числа. В цей період рекомендується відмовитися від фізичної активності, алкоголю, жирної їжі та тонізуючих напоїв.

Потужна магнітна буря очікується з 17 до 20 серпня. Слід відмовитися від важкої роботи та приймати призначені лікарем ліки, якщо такі є.

29 числа прогнозується незначна сонячна активність. Варто відстежувати негативні симптоми та вживати заходи щодо їхнього усунення.

Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш виснаженою і роздратованою стає людина. Від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

Для того, щоб захиститися від негативного впливу магнітних бур лікарі радять: відмовитись від важкої їжі (смаженої, жирної); відмовитись від алкоголю; лягати спати в один і той же час; проводити час на свіжому повітрі; приймати контрастний душ.

Як писали «ФАКТИ», на самопочуття людей впливають не тільки магнітні бурі, але й погода, яка найближчими днями в Україні стане спекотною.

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