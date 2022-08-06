В Україну повертається спека, але є «приємний виняток»: прогноз погоди на 6 та 7 серпня

В Україну повертається спека. Субота та неділя в Україні будуть спекотними. Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко у Telegram.

«Температура повітря у денні години 6 та 7 серпня становитиме +27+32 градуси. Виняток — у неділю в західних областях похолоднішає до +20+25 градусів, але, думаю, що більшість тих, хто живе чи перебуває зараз на заході України, будуть лише раді, хочеться вже від гарячої погоди передихнути. У суботу повсюди світитиме сонце (або вночі місяць та зорі)), тобто, переважатиме суха погода, хіба що на Запоріжжі та Дніпропетровщині вдень можливі локальні дощі», — пише вона.

За її прогнозом, у неділю короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях та на півночі України, окрім Сумщини. У східних, центральних областях та в південній частині України опадів 7-го серпня не очікується.

«У Києві і в суботу, і в неділю пануватиме спека. Максимальна температура повітря досягатиме +30 градусів. При наполегливішому сонці може й вище. Завтра в столиці передбачається сонячна суха погода, в неділю в другій половині дня та надвечір пройде дощ з грозою, така навіть злива можлива», — пише Діденко.

Як писали «ФАКТИ», після спеки та грозових дощів в Україні різко похолодає.

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