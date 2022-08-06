«Влаштувати їм локальний запорізький ГУЛАГ»: рашистський пропагандист пропонує карати вчителів за відмову працювати з окупантами

Окупаційна влада Мелітополя бажає розстрілювати вчителів, які підтримують Україну та відмовляються виходити на роботу під російським керівництвом. Про це розповів представник окупантів в ефірі радіо «Комсомольская правда», повідомляє відомий журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

«Тільки вчора російські пропагандисти з „РИА Новости“ публікували трешове відео (https://t.me/informnapalm/11120) з примусовим виселенням з власного будинку мешканця Запорізької області, який „не підтримує спецоперацію“ — тобто окупацію рашистами частини України і ось з дна постукала „Комсомолка“, де в ефірі абсолютно серйозно обговорюють розстріли або створення концтаборів (ГУЛАГ) для українських вчителів на окупованих територіях, які відмовляються з 1 вересня викладати в школах під примусом рашистів», — написав журналіст.

За словами окупанта в ефірі російського радіо, освітній процес у Мелітополі перебуває під загрозою зриву, адже під час підготовки до 1 вересня половина українських вчителів відмовилася виходити на роботу в школах. Ці педагоги отримують гроші на карти «ПриватБанку» від уряду України з неокупованої території та з осені планують навчати дітей дистанційно за українськими програмами.

Ведучий Сергій Мардан запропонував жорстоко розправлятися з непокірними вчителями — якщо не розстрілювати, то відібрати кредитні картки та «змусити їх зжерти». Крім того, на думку пропагандиста, їх можна виселити із квартир.

«У дусі старого доброго ГУЛАГу. Вони чекають же на ГУЛАГ, так дайте їм ГУЛАГу. Щоб шуба загорнулася!», — висловився Мардан. — «Чому справді не влаштувати такий локальний запорізький ГУЛАГ, акуратненький такий, у степу, під палючим сонцем для вчителів, які поки що не навчилися нашу прекрасну батьківщину любити».

Окупант також розповів, що на початку окупації Мелітополя росіяни зіткнулися із саботажем на всіх рівнях. Наприклад, керівник великого комунального підприємства під назвою «Чистота» знищив електронні блоки управління, які тепер не можна відремонтувати через відсутність запчастин. Після цього українцю вдалося втекти разом із сім'єю.

Як писали «ФАКТИ», раніше країна-агресорка пообіцяла сотням вчителів великі гроші, щоб вони поїхали в окуповану Україну і дали там учням «виправлену» освіту в наступному навчальному році — з російським поглядом на історію України.

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