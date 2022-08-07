У Тельців різко зросте чарівність, а Діви відчують приплив сили та енергії: гороскоп від Анжели Перл на 7 серпня

Відомий австралійський астролог українського походження Анжела Перл рекомендує у першу неділю серпня довіряти своєму внутрішньому голосу, який дасть відповіді на багато важливих питань.

І навіть якщо для когось день складатиметься не зовсім вдало, то йому зможуть допомогти розслаблюючі практики, ванна з ефірними оліями та йога, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

День не можна назвати вдалим для Овнів. Якщо не докласти достатньо зусиль, то обернутися може і зовсім крахом. Зберегти свої позиції та авторитет виявиться украй важким завданням. Та й спертися на когось не вийде. Крім того, є ймовірність сварок у сім'ї.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тільцям можна призначити цього дня зустрічі будь-якого характеру. Чарівність буде настільки сильною, що вдасться завоювати симпатію навіть тих людей, які байдужі до всього. Та й ймовірність вдалих збігів до того ж досить висока.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День виявиться як клопітким, так і напруженим. Мало того, що доведеться одразу вирішувати величезну купу проблем, то ще й методи їх вирішення виявляться старими і вже малодієвими. Люди навколо можуть дуже різко критикувати і говорити неприємні слова, щоб зіпсувати настрій Близнюкам.

Рак (22 червня — 22 липня)

Впевненості в собі Ракам явно не вистачатиме. Навіть з'являться сумніви у почуттях другої половинки. Через це ймовірні сварки та скандали. День принесе чимало переживань та хвилювань. Але не все так погано насправді. Слід просто зупинитися і взяти себе в руки, подумати про щось хороше.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам буде не так легко зловити хвилю позитиву цього дня. Та й радіти особливо нема чому. На шляху можуть виникати деякі похмурі події, які змусять не на жарт переживати. Але якщо взяти себе в руки, то вдасться протистояти «темним силам». Багато в чому допоможуть розслаблюючі практики, ванна з ефірними оліями та йога.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви здатні багато на що в цей день, бо з самого ранку відчують приплив сили та енергії. Інтуїція буде особливо гострою і не підведе. Прийдеться навіть зіткнутися з дуже серйозним суперником. Тут можна спробувати ризикнути та обійти його, застосувавши нові методики вирішення питань.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Порівняно з попереднім днем цей виявиться не таким вдалим. Плани постійно порушуватимуться. Причому тими, кому зазвичай Терези довіряють і на кого можуть покладатися. Однак не все втрачено навіть у такому занедбаному випадку. Імовірність конфліктів висока, але внутрішній спокій допоможе їх уникнути.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Незважаючи на те, що день зранку складеться напружено, зовсім невдалим назвати його не можна. Рішучість багато в чому допомагає досягати добрих результатів. Деякі оточуючі можуть намагатися чинити тиск на Скорпіонів. Однак дослухатися до них не варто.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День не відрізняється чимось особливим, але зовсім безнадійним його також не можна назвати. Не варто нікуди поспішати поки що. Найкраще просто спокійно, тихо та мирно плисти за течією. Особливу увагу рекомендується приділити своїй другій половинці. Варто провести романтичний вечір — і тоді настрій негайно покращає.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День виявиться складним і навряд чи зможе відкрити перед Козерогами нові можливості, що їх неабияк засмутить. Можуть навіть підвести люди, яких зазвичай можна було розраховувати. Та й кохана людина раптово перестане розділяти думку з Козерогами.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Від подій у цей день багато в чому залежатиме майбутнє Водоліїв. Тому важливо бути обережним у своїх висловлюваннях та вчинках. Діяти краще зараз повільно та нікуди не поспішати. Так можна уникнути фатальних помилок.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День порадує новинами з самого ранку. Не важко контролювати все, що відбувається навколо. Важливі рішення краще приймати самостійно, а не просити когось поради та тим більше допомоги. А вечір підійде для логічних ігор у родинному колі. Це ще й підніме настрій.

Нагадаємо, астролог Ганна Єфремова вважає, що 2023 рік стане для України «ковтком свіжого повітря та початком світанку».

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