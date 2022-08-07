Найбільша пожежа в історії Куби загрожує перетворитися на техногенну катастрофу

У неділю, 7 серпня, уряд Куби звернувся до низки країн з проханням про допомогу. Гавана потребує допомоги, щоб загасити найбільшу в історії країни пожежу. Горять нафтові резервуари на околиці промислового міста Матансас.

Пожежа почалася 5 серпня після удару блискавки. Вона потрапила прямо в резервуар для зберігання сирої нафти за 100 кілометрів від кубинської столиці. Відбувся вибух. Полум'я охопило спочатку один резервуар, а вранці 6 серпня перекинулося на сусідній. Він також вибухнув.

У першому резервуарі було близько 26 мільйонів літрів сирої нафти, у другому — 52 мільйони літрів палива. Склад належав найбільшій тепловій електростанції країни.

Надвечір 6 серпня повністю згасити полум'я не вдалося. Підтверджено загибель однієї людини. Понад 120 людей отримали поранення та опіки, 17 пожежників зникли безвісти.

Пожежа ще більше погіршила ситуацію з паливом на Кубі. Населення республіки страждає від дефіциту бензину, солярки, мазуту. Щодня відбуваються відключення електроенергії. Масові протести відбулися у різних місцях Куби.

Велика пожежа загрожує обернутися техногенною катастрофою, яка торкнеться не лише кубинців. Директор програми енергетики та навколишнього середовища Латинської Америки та Карибського басейну в Техаському університеті Хорхе Пінон заявив журналістам, що всього в районі пожежі розташовано вісім великих резервуарів місткістю 300 тисяч барелів кожен. Якщо спалахнуть усі резервуари, збитки для екології будуть колосальними.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що він звернувся за допомогою до «дружніх країн, які мають досвід поводження з паливом». За його словами, відгукнулися Мексика, Венесуела, Росія, Нікарагуа, Аргентина та Чилі. США запропонували технічні консультації зі свого боку. Поки не ясно, чи прийняла Гавана допомогу американців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про велику пожежу в Підмосков'ї. Там згорів склад інтернет-магазину Ozon. Збитки перевищили 160 мільйонів доларів. Насилу вдалося загасити пожежу в Берліні, де вибухнув склад із боєприпасами та піротехнікою.

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