За звинуваченням у зґвалтуванні в Італії заарештовано володаря двох «Оскарів» режисера Пола Хаггіса

У неділю, 19 червня, італійська поліція заарештувала відомого голлівудського сценариста, режисера та продюсера Пола Хаггіса. 69-річного володаря двох «Оскарів» звинувачують у зґвалтуванні. Звинувачення проти нього висунула жінка, ім'я якої не називається.

Хаґґіс прилетів до Італії на кінофестиваль у місті Остуні. Він має розпочатися 21 червня.

Звинувачення ухвалили поліцейські у місті Бріндізі. У місцевому аеропорту недільного ранку було знайдено жінку, яка потребувала медичної допомоги. Вона була у стані психологічного шоку. Крім того, її фізичний стан вказував на те, що вона зазнала сексуального насильства.

Жінка якийсь час не могла складно відповісти на питання поліції. Проте потім вона повідомила, що за два дні до того познайомилася з Хаггісом. Протягом двох діб він силоміць утримував її та примушував до сексу. На світанку 19 червня кінематографіст привіз жінку в аеропорт Бріндізі і покинув її там, хоча вона потребувала медичної допомоги.

Представники Пола Хаггіса поки що не коментують його арешт.

Хаггіс відомий насамперед трьома фільмами — спортивною драмою «Малишка на мільйон», для якої він написав сценарій, кримінальною драмою «Зіткнення» (виступив як сценарист та режисер) та ще однією кримінальною драмою «У долині Ела».

Проти Пола і раніше висувалися звинувачення у сексуальному насильстві. Хаґґіс їх завжди рішуче відкидав. Його друзі впевнені, що життя та кар'єру кінематографіста намагається зруйнувати Церква саєнтології, адептом якої він був понад 30 років. Хаггіс розірвав стосунки із саєнтологами у 2009 році, публічно виступивши проти низки суворих правил, що діють усередині неї. У 2015 році Пол взяв участь у документальному фільмі «Навождення». Він розповів про своє перебування в Церкві саєнтології. Картина не сподобалася її лідерам. Після цього у Хаггіса і почалися неприємності з поліцією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Лондоні розпочався судовий процес над відомим актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують у злочинах сексуального характеру щодо молодих чоловіків.

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