«Нова дівчина Меладзе»: у Мережі знайшли «заміну Джанабаєвій» (відео)

Валерій Меладзе, який засудив війну путіна проти України, продовжує заробляти на корпоративах і закордонних концертах.

Напередодні до мережі злили кадри з репетиції популярного артиста в Монако. Поруч із ним наполегливо крутила фігурою темноволоса бек-вокалістка.

Фанати згадали, що раніше на місці цієї спекотної красуні була Альбіна Джанабаєва. Ще до ВІА Гри вона була бек-вокалісткою артиста. Наближені тоді розуміли, що з-поміж них щось більше, ніж просто робочі стосунки.

«Дивлячись на це відео, згадалися концерти Меладзе початку 2000-х, до приходу Джанабаєвої до „ВІА Гру“. Притягнення між Валерієм та Альбіною читалося всіма. Як відомо, вона була у нього на підспівках. При цьому бек-вокалістка мала сольний номер», що тільки підкреслювало статус коханої жінки, тому що в принципі ні в кого з артистів підспівування в програмах сольно не співала. Минуло 20 років, Альбіна давно в статусі законної дружини, народила купу дітей від Меладзе. Дивимося на це відео з Монако, де спекотна дівчинка з бек-вокалу набагато гарячіша за молоду Альбіну і в такому тісному емоційному контакті підспівує, що прям подумалося — а раптом це нова дівчина Меладзе…", — пише один з Telegram-каналів.

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Звичайно, офіційного підтвердження такої версії немає і, можливо, це лише спроби очорнити Валерія Меладзе в очах шанувальників.

Як писали «ФАКТИ», популярний співак Валерій Меладзе переживає не найкращі часи. Після того, як він засудив початок путіним війни проти України, на артиста обрушилися провладні лізоблюди та затяті прихильники кремлівського фюрера.

Фото: instagram.com/meladzevalerian/

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