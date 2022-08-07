Після нещадних обстрілів мирних міст і сіл Харківщини та Дніпропетровщини ворог повернувся до спроб штурму на Донбасі. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Слов’янському напрямку протягом дня було зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля. Однак недолугу спробу штурму неподалік Вірнопілля українські воїни придушили і відкинули ворога назад. Також втратами для ворога завершилася розвідка боєм поблизу Богородичного та Долини.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Райгородок, Званівка. Неподалік Спірного було завдано авіаудару. Такими діями ворог намагався покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, однак успіху не прогнозовано мав і відійшов.

На Бахмутському напрямку обстріли військової та цивільної інфраструктури тривали в районах самого Бахмута, а також Соледара, Костянтинівки, Яковлівки, Покровського, Вершини, Кодеми. Також біля Бахмута, Соледара і Зайцевого було задіяно ворожу авіацію, а неподалік Білогорівки ворог намагався визначити систему оборони наших військ. Розвідгрупу було вчасно виявлено і знешкоджено. Поблизу Кодеми бойові дії ще тривають.

На Авдіївському напрямку загарбники здійснював обстріли із артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки та Володимирівки.

Російські окупанти намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски і Мар’їнка. Бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ, тож підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА і здійснюває масовані обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Наступальні бої ворога біля Благодатного успіху не принесли, тож окупанти відійшли на попередні позиції.

Нагадаємо, спецслужбівці СБУ показали яскраві кадри «демілітаризації» техніки окупантів ударними дронами.

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