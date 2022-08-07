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У СБУ показали яскраві кадри «демілітаризації» техніки окупантів ударними дронами (відео)

16:59 7 серпня 2022
Безпілотник

Контррозвідники Служби безпеки продовжують знищувати ворога та його техніку. Опубліковано відео роботи ударного дрона по окупантах. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією відомства, лише за минулий тиждень контррозвідники разом із бійцями 112 бригади тероборони знищили 9 одиниць бойової техніки РФ.

«Тому українські захисники передають ворогам палкий „привіт“ і просять поставити пісню „сон, який щоночі сниться“. Звичайно ж, страшний. Тому що на всіх окупантів чекає справжній кошмар, поки вони залишаються на українській землі», — йдеться в описі під відео.

Як писали «ФАКТИ», минулої доби наші бійці ліквідували ще близько 300 російських окупантів. Крім людських втрат, росія втратила також велику кількість військової техніки.

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