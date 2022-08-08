Українські захисники зупинили наступ ворога та відкинули його на кількох напрямках, — Генштаб

На Бахмутському напрямку, де напередодні ЗСУ знищили ДРГ ворога в районі Білогорівки, розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформуючи про стан справ на фронті 8 серпня. На цьому напрямку російські підрозділи обстрілювали райони населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське. Ворожа авіація була задіяна біля Бахмута, Яковлівки та Зайцевого. Росіяни намагалися вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли.



Противник продовжував обстріли українських населенних пунктів та намагався просунутися вперед ще за кількома напрямками.

З метою покращення тактичного положення на Краматорському напрямку противник вів наступальний бій в районі Верхньокам’янського, але зазнаввтрат та відійшов.



На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, де також був змушений відійти, отримавши гідну відсіч ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури, задіяв авіацію для ударів поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Володимирівки та Новосілки. Вів наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Шевченко, але був відкинутий назад українськими захисниками.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні позицій і недопущенні просування наших військ. Росіяни завдавали авіаударів в районах Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки.

«В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує виконувати визначені завдання. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури на всій території України», — йдеться у повідомленні.

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Фото Генштаба ЗСУ

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