Ворог обстріляв ракетами Харків та область: є загиблі та поранені

Російські війська продовжують завдавати удари по Харкову та області — внаслідок ранкового обстрілу 8 серпня, за попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та розповів про те, що відбувалося в регіоні протягом доби, що минула.

За його інформацією, напередодні близько 23:00 ворог завдав артилерійських ударів по місту — у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. На щастя, ніхто не постраждав. Цієї ночі штаб оборони зафіксував більше п'яти запусків ракет із території рф. Попередньо — з РЗК С-300. Частина з них «здетонувала раніше пункту призначення».

«Одна з ракет після першої години ночі поцілили у смт Печеніги, Чугуївського району. На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72 річна жінка. Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів. Протягом доби росіяни із артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони. У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств. Це умисне знищення українського врожаю! В Ізюмському зафіксували влучання по відкритих територіях. Госпіталізована 72-річна жінка. У Харківькому районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще двоє людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік», — додав Синєгубов.

Інформацію щодо ранкового обстрілу Харкова поточнив мер міста Ігор Терехов. За його словами, загинув чоловік, який вийшов з дому та потрапив під обстріл. Пошкодження отримали кілька приватних будинків.

На обстріли міста емоційно відреагувала доцент ХНУ Каразіна Юлія Біденко, пригадавши недавню заяву організації Amnesty International.

У мережі виклали фото робіт художника Гамлета Зінковськго, присвячених постійним обстрілам обласного центру.

Ось що написав про Харків Сергій Жадан: «На передмістях довкола Харкова літо глибоке й стигле — зелень, наче вибухнула й поволі осідає, тьмяніє, наткнувшись у повітрі на перші прояви осені. Повітря по дощах гаряче, проте пройняте вологою. На вихідних важко позбутись ось цього відчуття базарних днів — люди навіть до супермаркета приїздять поважно, аби скупитись, але, разом із тим — аби когось побачити, з кимось поговорити. На блок-постах теж якось спокійно, навіть ліниво, іде звична робота, до якої вже всі встигли звикнути. В озері бовтаються діти, стоїть веселий відчайдушний крик, що час від часу уривається строгими зауваженнями батьків, які ховаються в тіні. Над озером дві білі смуги поволі тануть у сонячному мареві — чи то літак пролетів, чи то ППО спрацювала. Увечері пахне лісом. Зелень зовсім темніє. В небі гостро сяє золотий місяць. Всі розходяться домами, сподіваючись на тиху ніч. З Харкова передають про перші прильоти. На передмістях поки що чути лише сентиментальних вечірніх псів. Відпочивайте, друзі. Завтра прокинемося ще на один день ближче до нашої перемоги».

Частина області все ще залишається під окупацією ворога. Ось так наразі виглядає Ізюм.

Сподіваємося, що невдовзі регіон буде звільнено. Ось таке символічне відео з рашистами у мережу виклали «Вартові Еспресо».

Раніше повідомлялося, що ворог завдав ударів по Дніпропетровщині та Миколаївській області.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

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