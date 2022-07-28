Російські фашисти вдарили ракетами по Миколаївській та Харківській областях: є постраждалий, у містах руйнування

У ніч на 28 липня російські нелюди запустили серію ракет по регіонах України, у тому числі по Харківській та Миколаївській областях.

Зруйновано будівлю школи у Миколаєві

Будівля повністю обрушилася

Внаслідок обстрілу зруйновано навчальні заклади та житлові будинки, є постраждалий.

Так, у Миколаєві вибухи почали лунати у місті близько 04:30 під час повітряної тривоги. Мешканці нарахували майже десять.

«Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Всім залишатися в укриттях! Повітряна тривога продовжується з 03:50», — написав у Telegram-каналі мер Олександр Сенкевич.

Пізніше Сенкевич додав, що внаслідок ранкових ракетних ударів ворога у місті постраждали навчальні заклади та житлові будинки.

«Російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва. Ще одну міську школу практично повністю зруйновано. Там обрушилася частина будівлі. Поранення отримав охоронець закладу. У прилеглих приватних будинках побило вікна та покрівлю», — уточнив він.

Також ракета потрапила поблизу водної станції Кораблебудівного університету — удар припав на відкриту територію та навчальне обладнання вціліло. На місці атаки утворилася величезна вирва від російського снаряда, частково було зруйновано складське приміщення.

Вирва від прильоту

Зруйновано складське приміщення

Щодо житлових будинків, додав мер, о 09:00 відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.

Також було обстріляно вночі і Харків — до того ж, двічі. Ворог бив із зенітно-ракетних систем С-300. Один приліт зафіксований ближче до центру міста, другий — в одному із прилеглих до нього районів.

«Як результат — дві невеликі пожежі, які загасили наші рятувальники. Інформації про постраждалих на даний момент немає», — повідомив у Telegram мер Ігор Терехов.

У свою чергу, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у Facebook зазначив, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районам Харкова.

Внаслідок цього пошкоджено промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі.

Також уранці ворог інтенсивно обстріляв Чугуїв. Попередньо, із РСЗВ. Там пошкоджено приватні домоволодіння, господарські споруди. Було попадання снаряда в багатоповерхівку, там сталася пожежа.

Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працювали профільні служби.

Нагадаємо, вранці 28 липня обстрілам зазнала також територія Київської, Чернігівської та Дніпропетровської областей .

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