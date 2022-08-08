Стріптизерка з Лас-Вегаса виставила на аукціон труси принца Гаррі

У четвер, 11 серпня, у Лас-Вегасі відбудеться незвичайний аукціон. Проводить його нічний клуб Hustler. Головним лотом заявлені труси принца Гаррі! Стріптизерка Керрі Ройял стверджує, що саме цю частину свого туалету молодший син принца Чарльза та Діани залишив у Вегасі у серпні 2012 року.

Та подорож Гаррі до Міста гріхів, як часто називають Лас-Вегас, запам'яталася багатьом гучним скандалом. Британський принц відірвався тоді на повну. Він ризикнув зіграти в більярд на роздягання та програв.

Весь світ потім облетіли фотографії, на яких Гаррі стоїть у чому мати народила та прикриває геніталії руками. А довкола нього крутяться напівголі дівчата.

Міс Ройял стверджує, що була там того пам'ятного вечора. І їй вдалося сховати труси принца. Вона зберігала їх 10 років. І ось, як їй здається, настав ідеальний момент, щоб публічно продати їх і нагадати Гаррі про те, яким він був веселим хлопцем, доки не зустрів Меган Маркл.

Торги проходитимуть як очно, так і онлайн. Стартова ціна за труси — 10 тисяч доларів. Якщо хтось підніме ставку до 800 тисяч доларів, то отримає у подарунок від нічного клубу пляшку шампанського Dom Pérignon Rose з позолотою, що нанесена на неї. Таке шампанське 1996 року коштує близько 200 тисяч доларів.

Керрі Ройял

Керрі впевнена, що її лот викличе ажіотаж і буде проданий не менше, ніж за мільйон доларів. До речі, організатори аукціону обіцяють частину отриманих за труси грошей переказати на рахунок благодійного фонду Archewell, який був заснований принцом Гаррі та Меган Маркл. Дотепно, погодьтеся.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у західних ЗМІ циркулюють чутки про подружню невірність принца Вільяма.

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