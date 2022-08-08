Перші три німецькі «Гепарди» вже в Україні: у чому їхня перевага (відео)

Україна продовжує отримувати сучасне озброєння від країн Заходу, яке успішно застосовується проти російських окупантів.

Днями Київ отримав перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки «Гепард», повідомили в Оперативному командуванні «Південь».



Військові пишуть, що «Гепарди» найкращі у своєму класі. Їх почали використовувати у 60-ті роки. Зенітна установка тривалий час була найважливішим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але у 2000-х від неї відмовилися. Наразі її використовують в інших країнах світу.

Вони вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж всього 3 особи: водій, командир та навідник.

«Установка базується на шасі танка Leopard 1. На вежі, здатній здійснювати повний оборот, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визначають мету на відстані до 15 км. У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, який може приймати дані з інших РЛС — по суті, бачити мету поза своєю зоною. Основний боєкомплект — 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині є 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати — 550 пострілів за хвилину, тобто разом — 1100 пострілів за мету», — йдеться у повідомленні.

«Гепард» здатний працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника. Ці комплекси прикриватимуть важливі об'єкти інфраструктури від атак вертольотів та літаків на малих та надмалих висотах.



100 військовослужбовців української армії вже пройшли навчання у Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині. У соцмережах пишуть, що «прилетіло» також по Дар'ївському мосту та мосту біля ГЕС у Новій Каховці. Крім того, були вибухи у Скадовську, Чорнобаївці та Олешках.

Крім того, сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS ЗСУ завдали удару по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на проммайданчиках у різних районах міста Мелітополя. Знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських військових.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Україна має отримати 75 тисяч снарядів для 155-мм артилерії та снаряди для РСЗВ HIMARS.

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