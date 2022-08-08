«Для підтримки ідеї „російського маккартизму“ вилучити всі альбоми Маккартні»: Ургант та «Бі-2» потрапили до «чорних списків» у росії

В росії триває цькування вчених, артистів, журналістів, письменників та інших відомих людей, які не згодні з політикою путіна, засуджують «спецоперацію» в Україні. Багатьом з них довелося залишити батьківщину.

Під черговий ніж російської пропаганди, зокрема, потрапили телеведучий Іван Ургант та рок-гурт «Бі-2». Ургант поїхав ще навесні. ЗМІ писали, що його бачили у Фінляндії.

Телеведучого члени Держдуми, які входять до групи з розслідування антиросійських дій (ГРАД), попросили керівництво Першого каналу звільнити, якщо він публічно не підтримає путінську «спецоперацію» в Україні.

Артисти, які підтримали таку ініціативу, вважають, що потрібно виявити так званих «агентів недружнього іноземного впливу у сфері культури» і припиняти їхню публічну діяльність.

Список «агентів» вже почали формувати. До нього, окрім Івана Урганта, потрапили також музиканти з гурту «Бі-2».



Ургант висміяв включення його до реєстру неблагонадійних та відповів як завжди у дотепній формі.

«Вважаю появу такої групи необхідною, а всі пропозиції, висловленими учасниками засідання, є точними та своєчасними. …У зв'язку з очевидною необхідністю, прохання законодавчо закріпити можливість притягнення до відповідальності не лише зазначених вами осіб, а й їхніх найближчих родичів з наданням можливості подальшого зречення», — написав він.

Він також запропонував перейменувати групу ГРАД на «Групу Виявлення Ворогів Нашого Товариства». Як гімн гурту запропонував використати пісню Ярослава Євдокимова «Фантазер».

«У рамках розвитку та підтримки вашої ідеї «російського маккартизму» пропонується вилучити з вільного продажу всі альбоми Пола Маккартні, за винятком альбому «Back in USSR», — додав артист.

Про групу «Бі-2» відомо, що вона засудила путінську «спецоперацію» в Україні. Артисти відмовилися брати участь на концерті в Омську на підтримку російського президента.

Тоді росіяни почали екстрено здавати квитки на концерти «Бі-2» та публічно звинувачувати Льову та Шуру у зраді. Артисти вважали за краще виїхати з росії. Про те, де тепер вони працюватимуть, поки що невідомо. Але Льову з родиною бачили в одній з південних країн. Фото опублікувала його дружина.

У мережі з'явилася реакція на фото.

Нагадаємо, Алла Пугачова з сім'єю також ще навесні виїхала з росії, і мабуть, не збирається повертатися. Примадонна була в Ізраїлі. Нині вона разомі з дітьми перебуває в Юрмалі. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Борисівна влаштовує двійнят Лізу та Гаррі до школи в Латвії.

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