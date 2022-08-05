У росії скоро не чекайте: Пугачова почала влаштовувати своїх дітей до школи в Латвії

Алла Пугачова, яку разом з дітьми нещодавно бачили в Юрмалі, не поспішає повертатися до росії. Навіть те, що дітям Лізі та Гаррі скоро до школи, не змушує Примадонну поки що змінювати свої плани.

Про це пише видання «Про зірок», щоправда, як джерело посилається на екстрасенса Нателлу Гортас.

«Мені надходить інформація про те, що вона вже влаштовує своїх діток до ризької школи, а допомагає їй у цьому її вірна подруга Лайма Вайкуле», — заявила Нателла.

При цьому вона журиться, що, звісно, співачка буде у відриві від своїх рідних — доньки Христини Орбакайте та онуків. Однак ніхто не завадить членам сім'ї прилетіти до Латвії до Примадонни.

Набагато більше питань викликають нинішні стосунки Пугачової з Галкіним. Нещодавно з'явилися чутки, що заради повернення до звичного способу життя Алла Борисівна готова розлучитися з чоловіком. Однак не всі схильні вірити у подібні домисли.

«Алла Борисівна прив'язана до Максима духовно. Вона вважає, що цей шлюб прописаний їй з неба. Не бачу, щоб їхній союз був на межі. Нині Алла відпочиває, займається вихованням дітей, а Максим — головний здобувач у сім'ї. Саме він заробляє гроші, а дружина та діти перебувають у нього на утриманні», — заявила Нателла Гортас.

Як відомо, концерти гумориста розписані на тривалі місяці вперед — вони відбудуться навіть в Австралії та Новій Зеландії.

У той самий час сама співачка чудово почувається в Юрмалі — там Примадонну «підловили» на вулиці й сфотографувалися з нею. Знімок з Аллою Борисівною на своїй сторінці в Instagram опублікувала користувачка Ольга Роговцова.

У кадрі Пугачова виглядає свіжою та молодшою. На ній джинсові шорти, що оголюють стрункі ноги. 73-річна артистка доповнила образ кепкою, білою футболкою та кедами. Очі вона традиційно сховала за протисонцевими окулярами.

У коментарях користувачі мережі захопилися тим, як молодо та свіжо виглядає «жінка, яка співає».

Нагадаємо, Максим Галкін вже почав розпродувати майно у росії. ЗМІ пишуть, що гуморист розлучився зі своїм елітним автопарком.

А в маєток Галкіна та Пугачової у Підмосков'ї в'їхав онук Алли Борисівни Микита Пресняков зі своєю дружиною.

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