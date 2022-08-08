На Харківщині ліквідували групу російських спецпризначенців: усі подробиці (вражаюче відео)

На півночі Харківської області ЗСУ та Нацгвардія за допомогою аеророзвідки ліквідували групу російських спецпризначенців та склад з боєприпасами. Про це повідомили у МВС.



Повідомляють, що розвідники виявили місце базування підрозділу російських окупаційних військ. Вони також зафіксували факт розвантаження артилерійських боєприпасів.

Гвардійці передали координати цілі артилеристам, після чого коригували вогонь.

Камера безпілотника зафіксувала чудові результати роботи українських захисників.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня ЗСУ високоточними ракетами HIMARS завдали удару по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на проммайданчиках у Мелітополі. Знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських військових.



Як повідомляли «ФАКТИ», з початку путінської «спецоперації» в Україні вже знищено понад 42 тисячі російських окупантів.



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