«Урожайний день» для наших героїв: ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів

Минулої доби українські бійці ліквідували ще близько 300 російських окупантів. Загалом втрати ворога з початку підлого нападу на нашу країну склали близько 42200 путінських нелюдів-вбивць.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім людських втрат росія втратила також велику кількість військової техніки:

танків — 1805 (+3 за добу); бойових броньованих машин — 4055 (+4);

артилерійських систем — 958 (+3);

кошти ППО — 132 (+5);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 750 (+6);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2978 (+8);

спеціальної техніки — 86 (+1).

Найбільших втрат ворога зафіксовано на Донецькому напрямку.

Українці активно коментують повідомлення Генштабу, висловлюючи впевненість у тому, що з такими темпами кількість убитих путінців незабаром сягне 43 тисяч.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили наступ ворога на 4 напрямках, та одночасно завдали потужних ударів по скупченням живої сили противника та складам.

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