«Урожайний день» для наших героїв: ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів
Минулої доби українські бійці ліквідували ще близько 300 російських окупантів. Загалом втрати ворога з початку підлого нападу на нашу країну склали близько 42200 путінських нелюдів-вбивць.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Крім людських втрат росія втратила також велику кількість військової техніки:
- танків — 1805 (+3 за добу); бойових броньованих машин — 4055 (+4);
- артилерійських систем — 958 (+3);
- кошти ППО — 132 (+5);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 750 (+6);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2978 (+8);
- спеціальної техніки — 86 (+1).
Найбільших втрат ворога зафіксовано на Донецькому напрямку.
Українці активно коментують повідомлення Генштабу, висловлюючи впевненість у тому, що з такими темпами кількість убитих путінців незабаром сягне 43 тисяч.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили наступ ворога на 4 напрямках, та одночасно завдали потужних ударів по скупченням живої сили противника та складам.271
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