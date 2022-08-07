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Україна

«Урожайний день» для наших героїв: ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів

10:26 7 серпня 2022
Захисники України

Минулої доби українські бійці ліквідували ще близько 300 російських окупантів. Загалом втрати ворога з початку підлого нападу на нашу країну склали близько 42200 путінських нелюдів-вбивць.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім людських втрат росія втратила також велику кількість військової техніки:

  • танків — 1805 (+3 за добу); бойових броньованих машин — 4055 (+4);
  • артилерійських систем — 958 (+3);
  • кошти ППО — 132 (+5);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 750 (+6);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2978 (+8);
  • спеціальної техніки — 86 (+1).

Найбільших втрат ворога зафіксовано на Донецькому напрямку.

Українці активно коментують повідомлення Генштабу, висловлюючи впевненість у тому, що з такими темпами кількість убитих путінців незабаром сягне 43 тисяч.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили наступ ворога на 4 напрямках, та одночасно завдали потужних ударів по скупченням живої сили противника та складам.

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