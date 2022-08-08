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Погода

Спека накриє Україну 8 серпня: де очікувати рекордних +35 (карта)

9:52 8 серпня 2022
Лохина

У понеділок, 8 серпня, в Україні очікується переважно суха погода — опади можливі лише у Чернігівській, Київській та Вінницькій областях, а також у Карпатах та Закарпатті.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі та додають, що місцями можливі грози.

Вітер буде північним, 5−10 м/с. Вночі температура 14−19 градусів тепла, у західних регіонах — 10−15 градусів тепла. У денний час у західних та північних регіонах очікується до +22+27 градусів, у центральних регіонах — до +28+32 градусів, у південній частині та у східних районах — до +33+36 градусів.

Фото Укргідрометцентру

Метеозалежним людям слід пам'ятати, що у серпні очікується кілька магнітних бур. Так, 10−11 серпня очікується буря середньої інтенсивності без явно вираженого піку, а 16−22 серпня — потужна і тривала магнітна буря з піком 20 серпня.

Фото Pixabay

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