Ілона Гвоздьова вперше показала свій заміський будинок, що будується

Відома танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова, яка повернулася в Україну та розповіла про відновлення будівництва свого заміського будинку, вперше показала хід будівництва та те, як виглядатиме їхній особняк.

Ілона запросила в гості журналістку Аліну Доротюк та провела їй екскурсію своїм маєтком.

Насамперед на ділянці танцівниця з чоловіком Іваном розбили город і посадили фруктові дерева. Вже зараз вони збирають огірки, капусту помідори.

Будівництво двоповерхового будинку зараз у повному розпалі. Іван контролює всі роботи та багато робить власними руками.

У будинку передбачена велика літня тераса, з якої відкривається мальовничий краєвид на ліс. Зустрічати гостей сімейство планує у просторій вітальні, поєднаній із кухнею. Особливо затишно в холі буде взимку, де встановили камін.

«Ми не знаємо, якими будуть у нас зими, що ті орки можуть вигадати, і чим узимку будемо опалювати. Тому камін на дровах — просто супер», — сказала Ілона.

Для себе та доньки Ілона спроектувала великі гардеробні. А з метою безпеки облаштовують і надійний підвал із бетонними перекриттями.

За словами Гвоздьової, на будівництво вони витратили понад 150 тисяч доларів. Проект вона розробляла сама.

«Я поїздила світом, подивилася, як облаштовують у хороших готелях, будинках, і взяла деякі ідеї», — поділилася Ілона.

За словами Гвоздьової, їхати з України вони не збираються.

Нагадаємо, під час активних бойових дій на Київщині Ілона з двома дітьми виїхала до Італії, де її дала притулок місцева родина. Хату батьків Івана зруйнували рашисти.

Від уламків постраждала і його машина.

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