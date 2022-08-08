«Лупили з найновіших типів ракет» — у Повітряних Силах пояснили, чому на Вінниччині ППО не змогла збити «Кинджали»

У неділю, 7 серпня, у Вінницькій області рашисти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М «Кинджал». Їх не змогли збити засоби ППО. Чому так сталось — розповіли у в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено всього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 — понад 12000 км/год.

Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють наявним у Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її", — йдеться у повідомленні.

За словами командування, від початку вторгнення 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях.

Нагадаємо, у неділю близько 19:40 у Вінницькій області прозвучали два вибухи. Вони були настільки потужні, що їх почули жителі населених пунктів, які мешкають за 50 кілометрів від епіцентру ракетного обстрілу. Повітряну тривогу в області оголосили лише після вибухів. Вона тривала понад три години. Невдовзі стало відомо, що відбулось влучення по військових об’єктах. Подробиць, зі зрозумілих причин, досі не розголошують. Інформацію про обстріл 8 серпня вранці підтвердив голова Вороновицької ОТГ Олександр Ковінько.

«Доброго ранку, рідна громадо! День 166-й! Ворог, цинічний та безжальний, прагне нашого знищення та поневолення застосовуючи свою вбивчу зброю. Світло переможе морок! На жаль, сьогодні не можу написати, що у Вороновицькій громаді спокійно. За результатами вчорашнього обстрілу, є постраждалі. Україна вистоїть та обов’язково переможе», — йдеться у повідомленні.

Нещодавно військовий експерт Петро Черник в етері одного з телеканалів заявив, що росія говорить про свої цілі прямо.

Зокрема, високоточні ракети «Кинджал» рашисти бережуть для того, щоб завдати удару по «центрах ухвалення рішень» в Україні.

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