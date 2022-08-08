Українські біженці в Іспанії: адвокатка розповіла, які документи дають право на виїзд за межі країни

З березня точаться розмови з приводу документів, на підставі яких українські біженці в Іспанії могли б виїхати за межі цієї країни та вільно пересуватися між державами — членами ЄС. Про документи розповіла адвокатка Анастасія Гончарук, яка виїхала до Іспанії у перші дні війни.

«На сайті Європейської комісії був опублікований довідник, який містить список усіх документів (посвідок на проживання), які відповідають нормам європейського законодавства та на підставі яких іноземці можуть подорожувати. Для Іспанії це посвідки на проживання, видані у відповідності до єдиного формату: Permiso de residencia expedido a nacionales de terceros países (Посвідка на проживання, яка видається для громадян третіх країн). Карти, видані з 19 травня 2020 року згідно з Регламентом (ЄС) 2017/1954. Існуючі картки будуть дійсні до закінчення терміну їхньої дії. Усі інші документи, видані громадянам третіх країн, які мають цінність та можуть бути прирівнені до посвідки на проживання: Tarjeta de extranjeros régimen comunitario (картка ЄС для іноземних громадян (видається рідним громадян ЄС). Картки, видані з 17 травня 2010 року по 2020 рік, будуть дійсні до закінчення строку їхньої дії з максимальним строком 10 років. Картки, видані згідно з Регламентом (ЄС) 2017/1954 з 19 травня 2020 року. Tarjeta de extranjeros estudiante (Студентська картка для іноземних громадян). Картки, видані з 17 травня 2010 року до 2020 року. Існуючі картки будуть дісні до закінчення терміну дії. Картки, видані згідно Ренламенту (ЄС) з 19 травня 2020 року».

Тобто, за словами адвокатки, картка резидента, яка видається особам з тимчасовим захистом, є документом, який підтверджує право на проживання на території Іспанії, та є проїзним документом.

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