За вбивство Рєзнікова та Буданова обіцяли по 150 тисяч доларів: що відомо про затримання кілерів з рф (фото)

Співробітники СБУ внаслідок багатоетапної спецоперації знешкодили диверсійно-розвідувальну групу гру росії. Зловмисники займалися підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста, повідомили у спецслужбі.



За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США.



Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками військової розвідки росії для проведення вибухової діяльності на території України. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань «ЛНР» брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.



За завданням координатора з Москви саме він, використовуючи свої зв'язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для скоєння вбивств на замовлення.



На його пропозицію відповів мешканець Києва. За 5 тисяч доларів він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку рашистів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.



Це вбивство має стати «тестовим випробуванням» перед виконанням основних завдань ворога.



А для замаху на керівників оборонних відомств «зв'язковий» вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план «ліквідації» та подати його на затвердження своїм керівникам у росії.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тож заїхав до України через територію білорусі.



Співробітники СБУ задокументували його прибуття у Волинську область через контрольно-пропускний пункт Доманово та зустріч зі спільником.



Щоб запобігти скоєнню особливо тяжких злочинів, контррозвідники СБУ з залученням бійців ЦЗГ «А» затримали обох зловмисників у Ковелі.

У ході обшуку у «зв'язкового» виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина росії.



Обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, днями на Сумщині співробітники СБУ затримали двох російських агентів, які збирали інформацію про розміщення ЗСУ та загонів тероборони в області.



У Львові СБУ затримала двох колаборантів, які переписувалися у соцмережах з бойовиками «ДНР» та мали коригувати ракетні обстріли міста.

1204

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter