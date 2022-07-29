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Суд у Києві пошкодував окупанта-вбивцю, засудженого до довічного ув'язнення

15:21 29 липня 2022
Шишимарін

Російському військовому Вадиму Шишимаріну, визнаному українським судом винним у вбивстві мирного жителя під Сумами, змінено судовий вирок — з довічного на 15 років ув'язнення.

Рішення ухвалив Київський апеляційний суд, передає «Суспільне».

Нагадаємо, Вадим Шишимарін став першим засудженим російським військовим з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив його до довічного ув'язнення за вбивство беззбройного мирного мешканця на Сумщині.

Шишимарін кількома пострілами, один з яких у голову, вбив 62-річного чоловіка. Рашист стріляв через відчинене вікно викраденого автомобіля, в якому він їхав разом з іншими російськими військовими. Це сталося у смт Чупахівка Сумської області.

Як повідомляли «ФАКТИ», ще двох російських окупантів Олександра Іванова та Олександра Бобикина за воєнні злочини засудили до 11,5 років ув'язнення кожного.

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