«Гори в пеклі, зраднику»: в Чернігові спалили російський паспорт ексфутболіста збірної України (відео, 18+)

Фанати «Десни» спалили російський паспорт колишнього футболіста збірних України різного віку 25-річного Олександра Масалова, який бійці знайшли на місці бомбардування окупантами стадіону імені Гагаріна у Чернігові.

Після того, як 5 серпня вихованець київського «Динамо» на правах вільного агента підписав контракт з російською «Уфою», ультрас чернігівського клубу заявили, що зроблять усе можливе, аби «ця мерзота на ім'я Олександр Масалов», що народилася в Севастополі (там же він отримав паспорт росії), ніколи більше не мав нічого спільного з українським футболом.

Олександр Масалов після підписання контракту з "Уфою"

«Нам навіть важко уявити, яким потрібно бути долбо**бом, щоб після всіх руйнувань, які зазнало наше рідне місто, наш стадіон, наш клуб, — поїхати грати на росії. Неповажний г*ндон-Масалов, ми спалюєму цього с*аного папірця, якого ти отримав у окупантів. Хоча й знаємо, що жодної цінності в нього немає. І ти ще без проблем вилижеш кілька рашистських дуп і отримаєш новий», — йдеться у відео, записаному ультрас.

Крім того, віддані вболівальники «Десни» показали український паспорт Масалова, який також виявили на місці обстрілу. Його ультрас передадуть до Служби безпеки України.

«Нехай таким лайном, як ти, займаються спецслужби. А ми, у свою чергу, передаємо тобі полум'яний привіт. Гори в пеклі, зраднику. Разом зі своїм новим гівно-клубом, разом зі своєю новою батьківщиною», — додав представник ультрас.

Зазначимо, що футболіст із 14 років виступав за київське «Динамо», двічі стававши у складі «біло-синіх» чемпіоном України серед юнаків. Восени 2016-го захисник перебрався до донецького «Шахтаря», де грав за молодіжну команду. Також у кар'єрі Масалова були виступи за «Колос», молдавський «Динамо-Агро» та «Десну», у складі якої він провів шість матчів в УПЛ. У юнацьких збірних України різного віку Масалов зіграв 11 поєдинків і забив один м'яч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк подався на криваві гроші в росії.

Фото ФК «Десна», tribuna.com, ФК «Уфа»

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