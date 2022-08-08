Газопостачальники оприлюднили тарифи на газ: скільки заплатять українці у серпні

В Україні, де Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води, базові річні тарифні плани на серпень опублікували 10 газопостачальних компаній.

Як повідомляє «Газправда», тарифи на «блакитне паливо» у порівнянні з липнем практично не змінилися:

7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям».

7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп».

7,96 грн за куб — Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

7,98 грн за куб — «Волиньелектрозбут» і «Закарпаття Енергозбут».

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».

Ціна газу у решти постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Фото "Газправди"

Видання нагадує, що наразі майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.

Із 1 травня до «Нафтогазу», як постачальника «останньої надії» (ПОН), потрапили 8,8 млн українських домогосподарств. Йдеться про колишніх клієнтів 17 постачальників під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях, а також ТОВ «Одесагаз-Постачання». Згодом до них додалися ще 1,3 млн споживачів, які раніше отримували газ від ДП «КиївГазЕнерджи», ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг», ТОВ «Газ Ресурс Компані», ТОВ «Тернопільміськгаз», ТОВ «Уманьгаз Збут» та ТОВ «Черкасигаз Збут».

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомляв, що опалювальний сезон 2022−2023 розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Фото Pixabay

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