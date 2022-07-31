39.86 / 41.39 40.17 / 42.00
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

У Кабміні розповіли, коли розпочнеться опалювальний сезон і якою буде температура у квартирах українців

11:08 31 липня 2022
Опалення

Опалювальний сезон 2022−2023 розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов .

Крім того, за його словами, на брифінгу у Вінниці, на рівні уряду прийнято рішення не підвищувати тарифи на тепло. А газ для населення постачатиметься за ціною 7420 гривень за тисячу кубометрів.

«Верховна Рада ухвалила три закони, які фактично уможливлюють проходження опалювального сезону та забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично та економічно умови для цього створені», — зазначив Чернишев.

Він наголосив, що перегляду нормативних показників температури у приміщенні не буде.

Нагадаємо, єдиним регіоном, де опалювальний сезон навіть не планують розпочинати, є Донецька область. Зробити це там неможливо через масштабні руйнування і пориви тепломереж. Саме тому мешканців регіону просять якнайшвидше евакуюватися.

404

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Софія Ротару

«Перехитрила всіх»: стало відомо, де зараз знаходиться Софія Ротару

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Дмитро Вівчарюк

«Бабуся просила меду: «У кімнаті чотири дні лежить мій покійний чоловік, хочу солодкого, щоб той запах перебити»: розповідь відомого актора про волонтерство

Гороскоп

Фінансові втрати у Овнів та Стрільців, розчарування у Козерогів та несподіваний поворот долі у Близнюків: гороскоп на 31 липня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту