У Кабміні розповіли, коли розпочнеться опалювальний сезон і якою буде температура у квартирах українців

Опалювальний сезон 2022−2023 розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов .

Крім того, за його словами, на брифінгу у Вінниці, на рівні уряду прийнято рішення не підвищувати тарифи на тепло. А газ для населення постачатиметься за ціною 7420 гривень за тисячу кубометрів.

«Верховна Рада ухвалила три закони, які фактично уможливлюють проходження опалювального сезону та забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично та економічно умови для цього створені», — зазначив Чернишев.

Він наголосив, що перегляду нормативних показників температури у приміщенні не буде.

Нагадаємо, єдиним регіоном, де опалювальний сезон навіть не планують розпочинати, є Донецька область. Зробити це там неможливо через масштабні руйнування і пориви тепломереж. Саме тому мешканців регіону просять якнайшвидше евакуюватися.

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