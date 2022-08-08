Отримали СМС про підозрілі операції з банківською карткою: що робити

В Україні досить часто правоохоронці викривають шахраїв, які намагаються нажитися на простих людях, знімаючи гроші з їхніх банківських карток.

У ПУМБ розповіли, як треба діяти, щоб захистити себе, якщо надійшло SMS-повідомлення з невідомого номера.



«Увага! У жодному разі не переходьте за посиланнями у таких повідомленнях, не дзвоніть за номерами, вказаними у повідомленні. У випадку, якщо вам одразу дзвонять телефоном з невідомих номерів і видають себе співробітником банку, або залякують вас, посилають SMS — припиніть розмову.

Зателефонуйте негайно до банку та повідомте всі обставини подій. Дійте за рекомендаціями спеціалістів банку", — йдеться у повідомленні.



У банку роз'яснили, чим небезпечні SMS-повідомлення від невідомих осіб. Іноді після SMS, дзвонять та повідомляють, що нібито з банку і що нещодавно по вашій карті пройшло списання чи блокування коштів.

У деяких випадках у SMS-шахраї вказують номери телефонів, за якими нібито потрібно дзвонити для довідки. Людині пропонують пройти додаткову ідентифікацію. Для цього він повинен перейти за посиланням, отриманим у SMS, на спеціально створену шахраями сторінку.

Фішинговий (фейковий) сайт дуже схожий на банківський, але використовується для збирання конфіденційної інформації.

Якщо ввести на ньому логін та пароль, шахраї миттєво їх перехоплять і намагатимуться зайти у ваш обліковий запис інтернет-банкінгу, щоб списати собі гроші.

Під час переходу за посиланням людина завантажує стороннє програмне забезпечення для віддаленого керування своїм телефоном, а шахраї отримують повний доступ до його інтернет-банкінгу та контролю за SMS.

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