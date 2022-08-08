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Гороскоп

«Бумеранг працює на обидві сторони»: таролог розповіла, чого чекати українцям у серпні

22:30 8 серпня 2022
таро

Енергії серпня будуть бурхливими та тривожними. Щось постійно буде вириватись та прагнути нас затягнути до суперечок, незадоволення всім та усіма, пояснює українська таролог Людмила Кульбако. За її словами, в останній місяць літа буде багато образ та небажання з кимось миритись.

— Так будемо поводитись ми, але у Всесвіту свої наміри та інструкції щодо нашого зцілення та примирення, — говорить таролог. — Енергії місяця будуть діяти, як чарівна паличка чаклуна: тільки-но щось подумав чи зробив, що суперечить миру та добру, відразу отримаєш цією ж паличкою по голівці, заодно і зачіску підправлять та до розуму повернуть. Енергії місяця працюють на створення, побудову та налагодження нових зв'язків з собою та оточуючими, напрацювання нових навичок та правил взаємодії з суспільством та щире порозуміння з ближніми.

— Що чекати в серпні у сфері комунікацій та в соціумі?

— Тут ми зіткнемось з повним непорозумінням один одного. Кожен буде намагатись досягти свого результату та вигоди, нехтуючи бажаннями та інтересами інших. Впертість, а іноді й агресивність, можуть призвести до повного розбалансування деяких процесів, внутрішніх станів та настрою. А також це може призвести до фінансових втрат або краху. Будьте обережними та поважайте інших. Бо бумеранг працює на обидві сторони.

— А як щодо сфери бізнесу та грошей?

— Слід очікувати великих змін та трансформацій. Деякі процеси, що почалися в липні, ще якийсь час будуть відбуватися таємно, стримуватись певними силами та не оприлюднюватись. І тільки наприкінці серпня можуть стати на загальний огляд та принести багатьом нам розчарування та відчай. Але все ж таки не все буде так погано та катастрофічно. Кожен з нас в цьому місяці буде мати той достаток та успіх, на який заслуговує за минулі досягнення.

— В особистому житті та коханні теж можуть виникнути труднощі?

— У цих сферах в серпні на першому плані опиняться справи матеріальні та фінансові. І це буде підставою для розчарування та недовіри до свого партнера. Хтось подумає, щоб дати один одному відпочинок, а хтось збере речі та від'їде на деякий час, щоб побути на самоті. Але втішає те, що кінець місяця принесе нам порозуміння та відновлення в стосунках. Будуть нові зустрічі та романтичні переживання. А ось здоров'я в серпні нагадає, що потребує нашої уваги. Потрібно бути дуже обережним з рідиною та усім, що пов'язане з водою. Не зловживайте алкоголем, будьте дуже обережними на водоймах, якщо ви на відпочинку. А тим, хто живе біля води, взагалі слід дбати про своєю безпеку. Але десь у другій половині місяця ми будемо відчувати підйом енергій та бажання робити великі справи.

Таролог додає, що у серпні слід не піддаватися паніці та своїм страхам. Не перевтомлювати себе ні фізичними навантаженнями, ні емоційними хвилюваннями. В серпні, мабуть, варто розібратись із собою, не тікати від своїх думок та емоцій. Кінець місяця буде наповнений сильними енергіями, які призведуть до впливових подій у житті кожного з нас.

Раніше відомий таролог та регресолог Людмила Хомутовська розповіла, коли, на її думку, закінчиться війна в Україні.

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