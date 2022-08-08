«Бумеранг працює на обидві сторони»: таролог розповіла, чого чекати українцям у серпні

Енергії серпня будуть бурхливими та тривожними. Щось постійно буде вириватись та прагнути нас затягнути до суперечок, незадоволення всім та усіма, пояснює українська таролог Людмила Кульбако. За її словами, в останній місяць літа буде багато образ та небажання з кимось миритись.

— Так будемо поводитись ми, але у Всесвіту свої наміри та інструкції щодо нашого зцілення та примирення, — говорить таролог. — Енергії місяця будуть діяти, як чарівна паличка чаклуна: тільки-но щось подумав чи зробив, що суперечить миру та добру, відразу отримаєш цією ж паличкою по голівці, заодно і зачіску підправлять та до розуму повернуть. Енергії місяця працюють на створення, побудову та налагодження нових зв'язків з собою та оточуючими, напрацювання нових навичок та правил взаємодії з суспільством та щире порозуміння з ближніми.

— Що чекати в серпні у сфері комунікацій та в соціумі?

— Тут ми зіткнемось з повним непорозумінням один одного. Кожен буде намагатись досягти свого результату та вигоди, нехтуючи бажаннями та інтересами інших. Впертість, а іноді й агресивність, можуть призвести до повного розбалансування деяких процесів, внутрішніх станів та настрою. А також це може призвести до фінансових втрат або краху. Будьте обережними та поважайте інших. Бо бумеранг працює на обидві сторони.

— А як щодо сфери бізнесу та грошей?

— Слід очікувати великих змін та трансформацій. Деякі процеси, що почалися в липні, ще якийсь час будуть відбуватися таємно, стримуватись певними силами та не оприлюднюватись. І тільки наприкінці серпня можуть стати на загальний огляд та принести багатьом нам розчарування та відчай. Але все ж таки не все буде так погано та катастрофічно. Кожен з нас в цьому місяці буде мати той достаток та успіх, на який заслуговує за минулі досягнення.

— В особистому житті та коханні теж можуть виникнути труднощі?

— У цих сферах в серпні на першому плані опиняться справи матеріальні та фінансові. І це буде підставою для розчарування та недовіри до свого партнера. Хтось подумає, щоб дати один одному відпочинок, а хтось збере речі та від'їде на деякий час, щоб побути на самоті. Але втішає те, що кінець місяця принесе нам порозуміння та відновлення в стосунках. Будуть нові зустрічі та романтичні переживання. А ось здоров'я в серпні нагадає, що потребує нашої уваги. Потрібно бути дуже обережним з рідиною та усім, що пов'язане з водою. Не зловживайте алкоголем, будьте дуже обережними на водоймах, якщо ви на відпочинку. А тим, хто живе біля води, взагалі слід дбати про своєю безпеку. Але десь у другій половині місяця ми будемо відчувати підйом енергій та бажання робити великі справи.

Таролог додає, що у серпні слід не піддаватися паніці та своїм страхам. Не перевтомлювати себе ні фізичними навантаженнями, ні емоційними хвилюваннями. В серпні, мабуть, варто розібратись із собою, не тікати від своїх думок та емоцій. Кінець місяця буде наповнений сильними енергіями, які призведуть до впливових подій у житті кожного з нас.

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