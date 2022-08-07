Доведеться зачекати: Людмила Хомутовська зробила прогноз відносно закінчення війни в Україні

Попри передбачення деяких екстрасенсів та астрологів, до кінця року бойові дії в Україні не закінчаться. Таку думку висловила відомий таролог та регресолог Людмила Хомутовська.

За її словами, до кінця року бойові дії затихатимуть, але остаточно вони ще не завершаться. Крім того, за її прогнозом, будуть «прильоти» на заході країни.

«23-й рік, третій місяць», — відповіла Хомутовська на запитання про терміни закінчення війни.

Але переговори про завершення бойових дій відбуватимуться вже у лютому.

При цьому в інтерв'ю іншому youtube-каналу вона повторила, що до кінця року окупанти відступатимуть, і що на росію чекає розгромна поразка.

«Це буде масивний розгром, що мало хто залишиться взагалі живим. Це буде важко для сторони, яка захоче домовлятися. Це однозначно рф. Там без варіантів… росію загоняють, від цієї супердержави залишаться копита і хвіст», — говорить Хомутовська.

Нагадаємо, що відомий астролог і таролог Анжела Перл прогнозує, що у березні 2023 року можуть відбутися доленосні події, які поставлять вирішальну крапку у війні в Україні. Ситуація, на її думку, може вирішитись капітуляцією росії. Приблизно такі самі дати називає і астролог Олексій Кириченко. Закінчення бойових дій, на його думку, може статися у березні 2023 року. Ще рік знадобиться, щоби повністю встановився мир. Остаточно мир настане навесні 2024-го, тоді ж можливий вступ України до ЄС, стверджує Кириченко.

Як писали «ФАКТИ», у кремлі намагаються «пересадити» душу путіна в іншу людину.

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